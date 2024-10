Bart Wellens onthult hoe Thibau Nys in één week zo'n grote progressie boekte: "Heel slim"

Thibau Nys won zondag in Overijse zijn eerste cross van het seizoen. Bart Wellens looft Nys dan ook voor zijn aanpak de voorbije weken.

Op de weg had Thibau Nys veel indruk gemaakt met negen zeges. Hij wilde ook in het veldrijden een stap hogerop zetten na zijn drie zeges van vorig seizoen. Maar door ziekte werd de voorbereiding van Nys verstoord.

In Beringen moest Nys tevreden zijn met een twaalfde plaats, in Ruddervoorde met een dertiende plaats. In Overijse stond er plots een andere Nys op na een week in Spanje. Hij won na een spannend duel met Iserbyt.

Bart Wellens looft slimme Thibau Nys

Bart Wellens zag een spectaculair verschil met de vorige crossen en noemt het zelfs "een herrijzenis" van Nys bij Het Nieuwsblad. Nys is plots de favoriet voor de Koppenbergcross van vrijdag en ook een kanshebber op het EK van zondag.

"Door zijn ziekte begon Thibau met achterstand aan het seizoen, maar ik denk ook dat ze die ziekte gebruikt hebben om de druk af te houden, wat ik slim vind", looft Wellens de aanpak van Nys en zijn entourage.

Zo moest Nys niet top zijn in de eerste wedstrijden, maar was de basis er wel al. Anders kwam er geen herrijzenis. "En als je jong bent en goed getraind bent, zoals Thibau, dan kan je in één week tijd grote stappen maken."