Sven Vanthourenhout spreekt duidelijke taal na zege van Thibau Nys: "Wordt vaak onderschat"

Thibau Nys boekte zondag in Overijse zijn eerste zege van het seizoen na een moeilijke start. Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout liet zijn licht er over schijnen.

Met een twaalfde plaats in Beringen en een dertiende plaats in Ruddervoorde was Thibau Nys niet goed aan het nieuwe seizoen in het veld begonnen. In Overijse ging het plots veel beter voor Nys en won hij.

"Ik denk niet dat veel mensen beseffen hoe lastig het de voorbije weken mentaal was om nooit die bevestiging te krijgen. Zowel niet op de training als tijdens de wedstrijden", zei Nys na zijn zege in het flashinterview.

Vanthourenhout en Albert over Nys

Ex-bondscoach Sven Vanthourenhout begrijpt wat Nys zei over het mentale aspect. "Dat wordt zeer vaak onderschat", zei hij bij Play Sports. "Dat is niet alleen nu met Nys, maar ook wat Iserbyt de afgelopen weken heeft meegemaakt."

"Dat geldt eigenlijk voor de rest van het peloton, elk op zijn manier. Iedereen zit er met een vergrootglas op en alles wordt uitvergroot. En alles wordt ook in vraag gesteld. Dat weegt ook op die jongens."

"Ik denk dat Thibau nu ook weer vertrokken is", vulde Niels Albert aan. "Nu komen de Koppenbergcross en het EK eraan, dus hij zal wel vertrokken zijn voor een mooie winter", zei de voormalige wereldkampioen.