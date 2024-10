Niels Albert ziet gelijkenis tussen Eli Iserbyt en Toon Aerts: "Heeft totaal geen zin"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Eli Iserbyt heeft zijn schorsing goed verteerd met een zege in Heerderstrand en een tweede plaats in Overijse. Niels Albert ziet dat Iserbyt die schorsing achter zich heeft gelaten.

In Essen en Ruddervoorde moest Eli Iserbyt geschorst toekijken, maar stilgezeten heeft hij duidelijk niet gedaan. In Heerderstrand won Iserbyt met overmacht, in Overijse moest hij enkel Thibau Nys laten voorgaan.

Volgens Niels Albert is dat geen toeval, omdat Iserbyt de voorbije jaren altijd een constante factor is geweest. De voormalige wereldkampioen denkt dan ook dat Iserbyt de positieve de komende weken zal doortrekken.

Albert ziet gelijkenis Iserbyt en Aerts

Iserbyt zei zelf dat hij na het incident met Ryan Kamp en de schorsing van een week die hij daarvoor kreeg niet op woede en rancune heeft gekoerst. "Daar geloof ik hem 100% in", zegt Albert bij Het Laatste Nieuws.

Dat vindt Albert ook een goede zaak. "Wat voor Toon Aerts geldt, gaat ook op voor Iserbyt. Je blijven druk maken in wat er is gebeurd, heeft totaal geen zin. Het is verspilde energie en kan alleen maar contraproductief werken."

Aerts moest door zijn dopingschorsing twee jaar aan de kant blijven, maar mag sinds februari van dit jaar opnieuw crossen. Hij werd al drie keer vierde, maar op het podium staan of winnen lukte nog niet sinds zijn comeback.