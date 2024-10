Van der Haar stelt oplossing voor tegen haters, Nys raadt hem dat af: "Als je dat doet, dan..."

Eli Iserbyt klaagde na zijn schorsing over de vele haatreacties die hij kreeg op sociale media. Lars van der Haar wil de discussie graag aangaan, maar dat raadt Sven Nys hem af.

Voor Eli Iserbyt moet er ingegrepen worden tegen de vele (negatieve) reacties die er op sociale media verschijnen over renners. Het blijft niet alleen bij sociale media, leert het incident met Van der Poel vorig jaar in Hulst.

De wereldkampioen kreeg ronde na ronde boegeroep, bier en zelfs urine over zich heen van enkele toeschouwers en was er in de laatste ronde ook klaar mee. Van der Poel spuwde naar de daders in kwestie.

Van der Haar wil in discussie, Nys raadt hem dat af

Lars van der Haar vindt dat het voor mensen te makkelijk is om iemand uit te schelden op sociale media. "Kom maar een keer aan de camper praten, dan leg je het uit en krijg je begrip", stelt hij voor bij In de Leiderstrui.

Maar in discussie gaan is iets wat Sven Nys hem afraadt. Er zijn heel wat campagnes om pesten af te raden, maar Nys weet niet of dat een oplossing is. Via sociale media is het vaak anoniem en weet je niet wie het is.

"Dus dat is jammer en heel moeilijk om iets tegen te doen. Het enige wat je kan doen, is er vooral niet op reageren", waarschuwt Nys. "Als je dat doet, wordt het alleen maar erger."