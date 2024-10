De Cauwer verrast en gooit er interessant thema tegenaan: "Pogacar en Evenepoel in voordeel tegenover Vingegaard"

Voor een verrassing kun je altijd bij José De Cauwer terecht. Hij heeft het over de strijd tussen Pogacar, Evenepoel en Vingegaard... in een Tourrit die geen bergrit is.

Dinsdag is in Parijs het parcours voor de Tour de France van 2025 voorgesteld. Velen kijken naar de spraakmakende beklimmingen in het hooggebergte, maar José De Cauwer is ook nog iets anders opgevallen: de terugkeer van de Mûr-de-Bretagne. Op deze pittige muur sloeg Mathieu van der Poel drie jaar geleden een fraaie dubbelslag.

Dit is met voorsprong zijn persoonlijk hoogtepunt in de Tour, want de edities daarna waren veel minder succesvol. Dat de zevende rit in de Tour van volgend jaar eindigt op de Mûr-de-Bretagne, zou een reden kunnen zijn om toch deel te nemen. De Cauwer staat bij Sporza bij iets anders stil: "Bij dat soort etappes stel ik me ook meteen de vraag: wie van de klassementsmannen kan dat het best verteren?"

De Cauwer stelt pertinente vragen

Dat is pas een interessant thema om te bespreken. Het is overigens niet enkel die Mûr-de-Bretagne die in de eerste week van belang is. Zorgeloze etappes bestaan niet in de Tour de France, de zenuwen van de klassementsmannen zullen op de proef gesteld worden. "Wie slaat het meest in paniek in die eerste week? Wie kan zich het best positioneren?"

Allemaal vragen waar we in het begin van de Tour een antwoord op zullen krijgen en die ook op de Mûr-de-Bretagne een rol kunnen spelen. "Dan denk ik dat Pogacar en Evenepoel misschien lichtjes in het voordeel zijn tegenover Vingegaard. Hij heeft wat problemen met het positioneren en zal in die etappes vooral moeten rekenen op zijn ploeg."

Vingegaard staat voor lastige klus

Aan Jonas Vingegaard om het ongelijk van José De Cauwer te bewijzen, maar dat is vaak een moeilijke zaak. Lees ook wat De Cauwer te zeggen heeft over Van der Poel en de ambities van Evenepoel.