Beter doen dan derde plek? José De Cauwer stelt realistischer doel voor Evenepoel in Tour de France

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Het parcours van de Tour de France van 2025 werd voorgesteld. Of dat echt op maat is van Remco Evenepoel is maar zeer de vraag.

Remco Evenepoel eindigde vorig jaar in zijn eerste Tour de France op de derde plaats. Het is uitkijken of onze landgenoot volgend jaar beter kan doen. “We kunnen niet zeggen dat dit meer een Tour voor de klimmers is dan anders”, oordeelt José De Cauwer bij Sporza. “De Tour van 2025 telt 51.550 hoogtemeters, terwijl ze in de Vuelta dit jaar meer dan 60.000 hoogtemeters moesten temmen.” Nochtans zal Evenepoel daar meer op focussen. “Remco heeft na de voorbije Tour gezegd dat hij minder wil focussen op zijn tijdrit en wil werken aan zijn klimcapaciteiten. Daar zal hij nu al aan begonnen zijn, veronderstel ik.” Toch moet je de vraag stellen hoe onze landgenoot Pogacar en Vingegaard, de nummers één en twee van dit jaar, achter zich kan houden. “Toen die 2 mannen in de voorbije Tour er een temporuk aan gaven, moest Evenepoel gaan zitten om zich niet op te blazen”, reageert Christophe Vandegoor. Hij ziet dan ook geen kans om hen het nakijken te geven. “Kan Evenepoel bergop ooit wegrijden van Pogacar en Vingegaard? Dat denk ik niet”, besluit Vandegoor. Gele trui voor Evenepoel Volgens De Cauwer kan Evenepoel zich in de eerste plaats beter toespitsen op een ander doel, namelijk de tijdrit van 33 kilometer op dag 5. “Mocht die tijdrit wat geaccidenteerd zijn, dan zouden Pogacar en een heel goeie Vingegaard daar ook meedoen voor ritwinst. Maar 33 vlakke tijdritkilometers zijn in het voordeel van Evenepoel. Remco kan daar misschien zelfs de gele trui pakken.”