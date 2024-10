Draait Mathieu van der Poel toch zijn kar? José De Cauwer trekt aan zijn mouw

Mathieu van der Poel had een moeilijke Tour de France dit jaar. Daardoor overweegt de Nederlander zelfs om forfait te geven in 2025.

Mathieu van der Poel verzorgde dit jaar in de Tour de France meer dan eens de lead-out voor Jasper Philipsen. Toch wint de Nederlander liever zelf een rit en dat lukte niet in 2024.

Van der Poel liet de voorbije dagen zelfs weten dat hij overweegt om in 2025 niet deel te nemen aan de Tour de France. Hij zou zich dan wat meer focussen op de mountainbike.

Nu het parcours van de Tour de France voor volgend jaar voorgesteld is, doet José De Cauwer toch een oproep naar de Nederlander. “Voor klassieke types zoals Van der Poel is het de moeite om naar de Tour te komen”, zegt De Cauwer bij Sporza.

“In de Tour van volgend jaar zie ik wél veel kansen voor punchers zoals Van der Poel en renners van boven de 70 kilogram. Vooral in die lange eerste week. Veel van die etappes krijgen het etiket ‘sprint’, maar naar het einde van die ritten zitten vaak klimmetjes.”

Dat lijkt ideaal terrein voor Van der Poel, maar ook voor mannen als Wout van Aert. “Het is ook belangrijk dat die types in de eerste dagen zullen kunnen vechten voor de gele trui. Dit jaar hadden we op de 4e dag meteen de Galibier. Na zo'n berg zo vroeg in een ronde bleven er maar weinig renners meer over om eens te blinken in het geel.”