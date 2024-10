"Dat wordt een belangrijk keerpunt": Pogacar, Vingegaard of toch Evenepoel in de Tour?

Dinsdag werd het parcours voor de Tour de France van 2025 voorgesteld. Er zitten enkele heel uitdagende ritten in.

Het is een opvallend gegeven, maar de Tour de France die grote baas Christian Prudhomme voorstelde voor 2025 is een volledig Franse ronde. “Na drie Grand Departs in het buitenland gaan we nu in het eerste deel van de Tour naar onze eigen regio's met een diepgewortelde liefde voor de fiets”, legt Prudhomme uit aan L’Equipe.

De start in het noorden van Frankrijk zorgt ervoor dat er in de eerste negen dagen geen bergen in het programma zitten. Prudhomme ziet dat niet als een beperking, maar eens kans voor bepaalde renners. “Deze zijn gemaakt voor renners die goed zijn in Luik-Bastenaken-Luk. En dus ook voor potentiële Tourwinnaars.”

Naast de vele etappes voor sprinters wordt er ook gekozen voor enkele mytische ritten, zoals eentje met aankomst op de Mont Ventoux. De organisatie heeft zelf al voor ogen waar de boel helemaal kan ontploffen.

“De klimtijdrit in Peyragudes, op de vrijdag in de tweede week, wordt een belangrijk keerpunt”, verklapt Prudhomme waar hij verwacht dat er een en ander zal gebeuren in de algemene rangschikking.

En dan moeten de bergen voor de definitieve beslissing zorgen. “Hopelijk zorgt de aankomst op de top van de Ventoux voor extra spanning richting de laatste twee Alpenritten in Courchevel en La Plagne”, besluit de Fransman.