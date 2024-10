"Ik zou hem aanbevelen": Sven Vanthourenhout zegt wie bondscoach veldrijden moet worden

De voorbije drie jaar werkte Angelo De Clercq drie jaar als assistent-bondscoach in het veldrijden onder de vleugels van ex-bondscoach Sven Vanthourenhout. Voor velen is het dan ook logisch dat hij zijn leermeester zou opvolgen.

“Angelo is iemand die qua manier van werken dicht bij de mijne aanleunt”, zegt Vanthourenhout aan Sporza. “Hij is open, eerlijk en direct. Rond de pot draaien is niet aan Angelo besteed. Bovendien ziet hij ook altijd werk en smijt hij zich voor de volle 100 procent.”

De ontwikkeling van de disciplines bij de vrouwen zorgde ervoor dat De Clercq er werd bijgehaald. “Toen de vrouwen gelijkgesteld werden aan de mannen kwamen er 2 categorieën bij: de vrouwen beloften en vrouwen junioren.”

De groep te begeleiden renners werd immers veel te groot voor Vanthourenhout. “Dat betekende dat we met 30 à 40 renners naar kampioenschappen trokken en dat kon ik niet meer alleen bolwerken.”

Normaal werkte De Clercq vooral met de jeugd, maar Vanthourenhout keerde dat geregeld ook eens om. “Ik wees er altijd op dat Angelo op die momenten dezelfde verantwoordelijkheid en invulling had als ik. Hij heeft snel respect afgedwongen.”

Al is het nu wel uitkijken of hij Vanthourenhout kan opvolgen in als bondscoach offroad, het veldrijden en mountainbiken. “Wat mij betreft wel", is Vanthourenhout duidelijk. "Angelo kent de werkwijze en het huis. Bovendien heeft hij de persoonlijkheid om het te maken als bondscoach. Dat leidinggevende zit in hem. Ik zou Angelo zeker aanbevelen.”