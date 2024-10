Lance Armstong over de Tour de France van 2025: "Slaat helemaal nergens op"

Tour-organisator ASO heeft dinsdag het parcours van de Tour van 2025 voorgesteld. Lance Armstrong heeft daar ook duidelijk zijn mening over.

Na twee jaar Jonas Vingegaard won Tadej Pogacar dit jaar met overmacht de Tour de France. De Sloveen won met meer dan 6 minuten voorsprong op zijn Deense rivaal, terwijl Evenepoel meer dan 9 minuten moest toegeven.

"Ik heb reacties gelezen dat ASO een Pogacar-proof-parcours van de Tour heeft gemaakt", zegt Armstrong bij THE MOVE. Hij doelt onder meer op de beklimmingen van Hautacam, de Mont Ventoux en Col de la Loze. De voorbije jaren kon Vingegaard op die drie bergen Pogacar (gedeeltelijk) lossen.

Armstrong wuift anti-Pogacar Tour weg

"Dat is iets wat wij ook elk jaar hoorden, dat er een omloop tegen Armstrong of US Postal werd gemaakt. Maar het maakt weinig uit. Wij grapten altijd dat we ook na 21 dagen criterium in Parijs een manier hadden gevonden om te winnen."

"Een anti-Pogacar parcours, dat slaat dus helemaal nergens op", stelt Armstrong. "De beste renners bereiden zich gewoon voor op het parcours dat ze voorgeschoteld krijgen en uiteindelijk zal de beste man 99 van de 100 keer de Tour winnen."

Al vreest Armstrong wel voor de start van de Tour in het noorden van Frankrijk. "In dat gedeelte van Frankrijk kan het weer in de eerste dagen ook nog een rol spelen. Het ziet er daar ook uit als het einde van de wereld."