Patrick Lefevere kreeg een duidelijk signaal van Remco Evenepoel: "Ik bemoei me er niet mee"

Hoe het programma van Remco Evenepoel er in 2025 zal uitzien is nog niet duidelijk. Patrick Lefevere zelf zal er zich niet te veel meer mee bemoeien.

Met een dominante Tadej Pogacar in 2024 is het de vraag of Remco Evenepoel niet moet focussen op de wedstrijden waar de Sloveen niet aan de start staat. "Dat is zeker niet altijd een dom idee", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Toch zal er volgens Lefevere een clash onvermijdelijk zijn, namelijk die in de Tour de France. Daar zal de Sloveen altijd aan de start en zal Evenepoel zeker het duel moeten aangaan. En het kan ook niet anders.

Lefevere over programma Evenepoel

"Hij kan niet meer wegblijven uit Frankrijk. Een Tour met of zonder Remco, dat maakt voor de media een gigantisch verschil. Publicitair eet de Tour alles op", stelt Lefevere. Voor de rest moeit hij zich niet veel meer.

Na de Tour had Lefevere zijn wens uitgesproken om Evenepoel te laten proeven van Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen in 2025. Maar Evenepoel zelf reageerde meteen dat hij dat niet zou doen.

"Ik bemoei me niet met zijn programma. Op de teamdagen in Turnhout is er nu al even over gesproken. In december zullen ze het definitief vastleggen", stelt Lefevere nog. Ook de dubbel Giro en Tour in 2025 liggen nog op tafel