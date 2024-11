Bronzen Eli Iserbyt onthult dé reden voor opvallende fietswissel op het EK veldrijden

Eli Iserbyt heeft zich in Pontevedra niet voor de tweede keer tot Europese kampioen in het veldrijden kunnen kronen. Hij moest tevreden zijn met de derde plaats en de bronzen medaille.

Iserbyt pakte op het EK de bronzen medaille en was daar ook tevreden over. "Ik rij nog in de Belgische trui rond, dat is een kleine troost. Een medaille meenemen is altijd mooi, op het einde van de carrière is dat altijd belangrijk", zei Iserbyt bij Sporza.

Als enige dook Iserbyt in de finale plots de materiaalpost binnen om te wisselen van fiets. Nys versnelde opnieuw op de balken en Orts schoof mee. De twee sloegen opnieuw een gat en streden voor de Europese titel.

Iserbyt over fietswissel op EK veldrijden

"Ik ging de materiaalpost binnen omdat ik meer druk wilde in mijn banden", onthulde Iserbyt. Hij voelde dat hij niet vol door kon gaan in de bochten. Of het wedstrijdbepalend is, daar twijfelt hij echter over.

Voor zijn wissel reden Nys en Orts ook al twee ronden bijzonder snel. En Iserbyt moest toen al krabben om het gat dicht te rijden. Na zijn fietswissel kwam Iserbyt ook achter Van der Haar, een ploegmaat van Nys bij Baloise Trek Lions, de materiaalpost weer uit.

"Ik had het gevoel dat hij het gat liet vallen. Misschien niet laten vallen, al zat hij misschien wel op de limiet. Dus ik weet niet of dat in de finale nog veel verschil zou uitgemaakt hebben", besloot Iserbyt nog.