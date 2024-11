Thibau Nys verklaart waarom hij zo emotioneel was op het podium van het EK veldrijden

Met de Europese titel veldrijden heeft Thibau Nys zijn eerste titel bij de profs gepakt. En dat zorgde voor bijzonder veel emoties bij Nys op het podium.

In de jeugd had Thibau Nys in het veld én op de weg al titels gepakt op grote kampioenschappen, maar op het EK veldrijden in Pontevedra was het voor het eerst prijs bij de profs. En dat zorgde voor veel emoties.

Op het podium liet Nys zijn tranen dan ook de vrije loop. "Die tranen kwamen op het moment dat het besef binnenkomt", zegt Nys bij Sporza. Nys droomde namelijk al lang van een internationale titel bij de profs.

Nys over emoties bij EK veldrijden

"In dat proces is het belangrijk om daar stil bij te staan, wat niet altijd gemakkelijk is", ging Nys verder. Toen hij het Belgische volkslied hoorde op het podium kwam het besef dan ook helemaal binnen bij Nys.

Hij vindt de weg naar de overwinning dan ook even mooi als de overwinning zelf. Hij geniet er elke dag van dat hij dit kan en mag doen. Maar hij wil natuurlijk ook de grote crossen winnen. "Als dat lukt, is dat de kers op de taart."

Het komende jaar mag Nys nu in de Europese sterrentrui rondrijden. Hij hoopt de komende weken de lijn door te trekken en ook mee te strijden voor zeges en vooral spektakel bieden aan de fans.