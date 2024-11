Tom Boonen legt zich neer bij de keuze van Remco Evenepoel: "Niet meer over discussiëren"

De kans dat Remco Evenepoel in 2025 aan de start staat van een voorjaarsklassieker is klein. Tom Boonen vindt het logisch dat Evenepoel niet wil starten als hij daar geen zin in heeft.

Soudal Quick-Step ziet Julian Alaphilippe en Kasper Asgreen vertrekken en zal in 2025 nog wat meer onthoofd zijn in het voorjaar. Patrick Lefevere wilde dan ook Remco Evenepoel later proeven van het voorjaar.

Onder meer van Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen wilde Lefevere Evenepoel laten proeven. De kans dat Evenepoel ook effectief aan de start zal staan in 2025 is echter klein, Evenepoel wees het plan meteen af.

Boonen over Evenepoel in de Ronde van Vlaanderen

Lefevere moeit zich niet met het programma van Evenepoel, zei hij zelf. Tom Boonen ziet Evenepoel nochtans geen mal figuur slaan in koersen zoals Milaan-Sanremo of de Ronde van Vlaanderen. Maar hij begrijpt zijn keuze ook.

"Als hij zelf liever niet start in de Ronde, dan moeten wij er ook niet meer over discussiëren", zegt Boonen bij Het Nieuwsblad. "Of je rijdt daar met volle goesting en vechtlust of je kan er sowieso niks gaan doen."

Boonen denkt wel dat Evenepoel over een paar jaar toch aan de start zal komen van onder meer de Ronde van Vlaanderen, maar dat de Tour nu nog te belangrijk is. "Alles moet daar voorlopig voor wijken."