Wat is een Europese titel in het veld nu waard? Sven Nys geeft zijn ongezouten mening

Op het EK veldrijden wordt al meteen een eerste trui van het seizoen uitgedeeld. Sven Nys heeft een duidelijke mening over de waarde van die trui.

Sinds 2015 wordt het EK veldrijden bij de mannen georganiseerd, bij de vrouwen bestaat het kampioenschap al sinds 2003. Het Europees kampioenschap is nog relatief nieuw en de waarde ervan is voor iedereen anders.

Sven Nys heeft bij zijn ploeg Baloise Trek Lions met Lars van der Haar en Lucinda Brand twee renners in zijn ploeg die al eens Europees kampioen werden. "Uiteindelijk is het gewoon een kampioenschap waar je naartoe leeft", zegt hij bij WielerFlits.

Nys over het EK veldrijden

Al heeft Nys wel één puntje van kritiek. "Het ligt alleen ongelukkig op de kalender, vind ik zelf." Enkele renners reden vrijdag nog de Koppenbergcross, anderen hebben zich dan weer uitsluitend op het EK voorbereid.

Dat het EK dan amper 48 uur later wordt georganiseerd, vindt Nys jammer. Toch kan Nys niet ontkennen dat als er straks een van zijn renners Europees kampioen wordt, dat hij gewoon heel blij zal zijn.

"Die trui is gewoon erg zichtbaar. Oké, het is niet de meest prestigieuze titel, dat komt omdat het zo vroeg op het seizoen valt. Maar er wordt wel veel over gepraat. En de renners die hun armen in de lucht zullen steken, gaan superblij zijn. En hun ploegen ook."