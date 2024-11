🎥 Nederlander David Haverdings reageert bijzonder emotioneel na drama op EK veldrijden

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De Nederlander David Haverdings streed met Jente Michels om de Europese titel bij de beloften. Maar Haverdings had materiaalpech in de laatste ronde en werd slechts tiende.

Er werd met drie gestreden om de Europese titel bij de beloften afgelopen zondag. David Haverdings, Filippo Agostinacchio en Jente Michels doken samen de slotronde in, maar toen sloeg plots het noodlot toe voor Haverdings.

De ketting van de Nederlander brak en hij wist meteen dat een medaille gaan vliegen was. Haverdings klopte boos op zijn stuur en zag heel wat renners hem voorbij rijden. Hij kwam uiteindelijk binnen als tiende op 43 seconden.

Haverdings baalt na mislopen Europese titel

"Weg titel", schreef Haverdings nadien op zijn sociale media. "Gebroken ketting. Geen woorden voor." De Nederlander deelde ook een bericht van Eric Braes, zijn verzorger bij Baloise Trek Lions.

Op de foto is te zien hoe de twee elkaar na de finish innig omhelzen. "Wat een dag. Eentje met veel emoties en teleurstelling, maar met een mooi eind", schreef Braes. Want enkele uren later mocht hij wel vieren.

Bij de profs pakte Thibau Nys wel de Europese titel en de gouden medaille, hij mag nu een heel jaar lang in de Europese sterrentrui rondrijden. Bij Haverdings zal het nog even duren voor het verlies verwerkt is.