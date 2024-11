Uitgelekt! Dit is de gigantische afkoopsom in het contract van Tadej Pogacar

Tadej Pogacar domineerde het wielerjaar 2024. De Sloveen verdient daar ook aardig zijn boterham mee.

UAE Team Emirates verlengde dit jaar het contract van Tadej Pogacar. Volgens de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport verdient de Sloveen 8 miljoen euro per jaar.

Hij ligt nu onder contract tot en met 2030 bij de ploeg. In de overeenkomst is ook een afkoopsom opgenomen, mocht een andere ploeg hem willen binnenhalen.

Al lijkt niemand dat ooit te zullen doen. Volgens de Italiaanse sportkrant ligt de afkoopsom vast op maar liefst 200 miljoen euro. De kans dat iemand dat ooit betaalt is nihil.

Tot dit jaar verdiende Pogacar ‘slechts’ 6 miljoen euro. Hij krijgt dus een fikse opslag van maar eventjes 2 miljoen euro.

Een kleine rekensom maakt dus dat Pogacar de volgende zes jaren 48 miljoen euro zal verdienen en dat is nog zonder bonussen, prijzengelden en sponsorinkomsten.

La Gazzetta zegt ook te weten dat de Sloveen al zeker Milaan-Sanremo, De Ronde van Vlaanderen, de Tour de France en het WK in Rwanda zal rijden. Er komt zeker nog een grote ronde bij, maar het is nog niet uitgemaakt of dat de Vuelta of de Giro wordt.