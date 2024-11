"Patrick heeft dat bevestigd!": Evenepoel niet tevreden over ploegmaten in voorbije Tour

Remco Evenepoel reed afgelopen zomer voor het eerst de Tour de France. Hij stond meteen op het podium.

Het was een prachtig beeld. Remco Evenepoel op het podium van de Tour de France, samen met Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. Hij was duidelijk blij, maar toch had onze landgenoot blijkbaar nog meer verwacht.

Patrick Lefevere liet eerder al vallen dat de renners die Evenepoel tijdens de Tour de France vergezelden een nog veel hoger niveau moeten halen. “Ja, dat heb ik aangehaald. De Tour is geen speeltje”, zegt Evenepoel aan Het Nieuwsblad.

Hij is bijzonder streng voor zijn ploegmaten. “Het is niet eenvoudig om daar een klassement te rijden. Iedereen moet echt 110 procent zijn. Ik ga niet zeggen dat het dit jaar niet goed was, maar ik denk wel dat het beter had gekund.”

Ook Lefevere gaat mee in die kritiek. “Dan heb ik het over het vormpeil van bepaalde renners. Patrick heeft dat bevestigd. Als we competitief willen zijn tegen ploegen als Visma-Lease a Bike en UAE moeten we collectief ons niveau opkrikken.”

Volgens Evenepoel beseft iedereen dat ook. “Ik heb kort na de Tour ook aangegeven dat dat het grote werkpunt was. Het is aan de renners en de begeleiders om dat op punt te zetten.”