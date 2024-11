Patrick Lefevere lacht zich een kriek over de oude trainingsmethodes van Tom Boonen

Wat een wielerjaar hebben we opnieuw beleefd. Remco Evenepoel en Lotte Kopecky hebben ons weer meer dan verwend in 2024.

Ine Beyen bracht in een interview met Het Nieuwsblad naar voren dat ze het ongelofelijk straf vindt dat Kopecky het nog allemaal doet zonder trainer. “Ondertussen zijn we dat normaal gaan vinden, maar eigenlijk is dat toch raar?”, vraagt ze zich af in de krant.

Tom Boonen reageert meteen op haar vraag dat hij zelf nooit een trainer heeft gehad tijdens zijn carrière. “Waarschijnlijk was ik de laatste die het nog zonder mocht doen.”

“Dat zou goed kunnen, ja”, lacht Patrick Lefevere meteen. “Voor jou was het de trainingsmethode Museeuw-Fitte Peeters.”

En die stelde niet veel voor. “Elke dag zeven uur aan dertig per uur rijden en tussendoor stoppen voor een taartje. Na jou is de periode van de hartslagmeter gekomen. Jij zat er ergens tussenin, Tom.”

Ook hoogtestages doet Kopecky nooit. “Amai, Lotte is nog oldschool precies”, besluit Boonen. “Die doet het nog zoals wij vroeger. Ik heb in mijn hele carrière ook maar twee hoogtestages gedaan. Waar ik ook nog veel te veel getraind heb.”