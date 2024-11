Geen haar op het hoofd van Remco Evenepoel die eraan over Tadej Pogacar: "Ga ik niet doen"

Remco Evenepoel moest in 2024 enkele keren zijn meerdere erkennen in Tadej Pogacar. De Sloveen ontwijken in 2025, daar denkt Evenepoel echter niet aan.

In de Tour de France, het WK, de Giro dell'Emilia en de Ronde van Lombardije kreeg Remco Evenepoel heel wat tijd aangesmeerd van Tadej Pogacar. De Sloveen was overal waar hij aan de start stond heer en meester in 2024. Bij enkele renners zorgt de dominantie van Pogacar zelfs voor frustratie, zoals Pello Bilbao dat deed. Primoz Roglic had dan weer een andere oplossing zelf aan winnen toe te komen, door Pogacar te ontwijken. Evenepoel zal Pogacar niet ontwijken Al denkt Remco Evenepoel daar zelf niet aan. "Neen, ik ga mijn programma niet afstemmen op dat van Tadej. Eigenlijk koers ik heel graag tegen Pogacar. Hij is naast een groot kampioen ook gewoon een goeie gast", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad. Evenepoel vindt het dan ook een eer om te strijden en te koersen tegen Pogacar. Hij vindt het zelf ook een uitdaging om de Sloveen te proberen kloppen. En Evenepoel heeft ook al gewonnen toen Pogacar aan de start stond. "Ik hoop dat er volgend seizoen nog eens af en toe zo eentje bijzit", besluit Evenepoel nog. In de Tour zullen de twee elkaar zeker tegenkomen, over de rest van hun programma is er nog niets bekend.