Renner uit zijn frustraties over dominantie van Pogacar: "Bij Evenepoel lukt dat nog, bij hem niet"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Tade Pogacar was in 2024 bijzonder dominant met maar liefst 25 overwinningen. En dat zorgt ook voor frustratie in het peloton.

Met de Strade Bianche, vier ritten en het eindklassement van de Ronde van Catalonië, Luik-Bastenaken-Luik, zes ritten en het eindklassement in de Giro én de Tour, de GP Montréal, het WK op de weg, de Giro dell'Emilia en de Ronde van Lombardije. Dat zijn de 25 overwinningen van Tadej Pogacar in 2024. De Sloveen won vaak na bijzonder lange solo's. In de Strade Bianche won hij na een solo van 81 kilometer en op het WK won Pogacar na een solo van 51,5 kilometer. Bilbao over "saaie" Pogacar De dominantie van de Sloveen zorgt voor veel bewondering, maar ook voor frustatrie en gelatenheid. Ook in het peloton. De Spanjaard Pello Bilbao (Bahrain Victorious) noemt de dominantie van Pogacar dan ook "soms saai" bij Marca. "Maar wat doe je eraan? Hij houdt van koersen en heeft een andere limiet, dat kun je niet afremmen. Je rijdt niet langer voor de overwinning, maar voor het podium. Pogacar volgen is vaak tevergeefs", stelt Bilbao. "Evenepoel en Roglic lijken een voor ons meer haalbaar niveau te hebben, maar ook zij zijn zo goed. Bij hen kun je nog eens iets proberen, Pogacar lijkt te winnen wanneer hij wil. Het is wat het is", besluit Bilbao nog.