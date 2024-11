'Een pak minder dan Pogacar: dit is het jaarloon van Van der Poel, Van Aert en Evenepoel'

Tadej Pogacar tekende onlangs een nieuw monstercontract bij UAE Team Emirates. De Sloveen is daarmee de grootverdiener in het peloton en verdient een pak meer dan Wout van Aert en Remco Evenepoel.

Na zijn boerenjaar brak UAE Team Emirates het contract van Tadej Pogacar open en verlengde het tot eind 2030. De Sloveen kreeg ook een stevige loonsverhoging en zou volgens La Gazzetta dello Sport zo'n 8 miljoen euro bruto per jaar verdienen.

Daarmee is Pogacar de grootverdiener in het peloton, nog altijd gevolgd door Chris Froome. De Brit tekende in 2020 ook een topcontract bij Israel-Premier Tech van 5 jaar waarin hij 5,5 miljoen euro per jaar krijgt.

Loon Van der Poel, Van Aert, Evenepoel

Remco Evenepoel zou volgens HLN zo'n 2,3 miljoen euro per jaar bruto verdienen bij Soudal Quick-Step. Michel Wuyts onthulde onlangs wel dat Evenepoel dankzij prestatiebonussen wel zo'n 5 miljoen euro per jaar zou verdienen.

Klassieke renners verdienen ook stevig hun boterham. Mathieu van der Poel zou bij Alpecin-Deceuninck zo'n 4 miljoen euro per jaar verdienen, Wout van Aert zo'n 3,5 miljoen euro bij Visma-Lease a Bike.

Het zijn allemaal brutobedragen en hoeveel daar netto van over blijft is moeilijk in te schatten. Dat hangt af van waar de renner woont én koerst. Want in elk land waar renners koersen heft die overheid belastingen op prijzengeld, loon en commerciële inkomsten van de renners.