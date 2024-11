Johan Bruyneel is niet mild voor topteam: "Een zinkend schip waar iedereen af springt"

Het was de voorbije weken bijzonder woelig bij het Britse topteam INEOS Grenadiers. Er waren dan ook heel wat veranderingen bij het team.

De transfer van Tom Pidcock ging uiteindelijk niet door, de Brit lijkt gewoon bij INEOS Grenadiers te blijven. Maar in de staf van de Britse ploeg werd er wel stevig ingegrepen. Onder meer de sportieve baas werd vervangen.

Steve Cummings vertrok bij INEOS Grenadiers, de Noor Kurt Asle Arvesen heeft nu de leiding "Iedereen verlaat het schip. Het schip zinkt en iedereen springt eraf!", zegt Johan Bruyneel bij The Move.

"Het is een sneeuwbaleffect. Heel wat mensen waren al lange tijd bij de ploeg en werden nog aangenomen door Dave Brailsford, die ook een goede band had met Rod Ellingworth. Dat hij vertrokken is, heeft een grote invloed gehad."

Bruyneel over zinkend schip INEOS Grenadiers

"Er is altijd vraag naar goed personeel in het wielrennen. Als er andere teams zijn die hen een goed contract geven, dan vertrekken. Zo is er Dan Bigham dien naar Red Bull-BORA-hansgrohe is vertrokken."

"Ik vind het veelzeggend om te zien dat deze mensen vertrekken en ik weet niet door wie ze vervangen gaan worden." Ook toprenners zoals Narvaez en Hayter zijn vertrokken, terwijl de aanwinsten geen echte toppers zijn.

"Wat duidelijk is, is dat INEOS Grenadiers of Team Sky van de begindagen, nu niet meer de maatstaf is. Ze staan ​​niet eens in de top drie, zelfs niet in de top vier van teams waar renners naartoe willen."