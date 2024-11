Keert Van der Poel terug in de cross zoals vorig jaar? "Plots kregen we een telefoontje"

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mathieu van der Poel is in Spanje aan het golfen en ook aan het trainen. Of dat met het veldrijden in het achterhoofd als doel is, weet echter niemand.

Van Wout van Aert weten we sinds het EK veldrijden dat hij na 19 december het veld zal induiken. Nu is Van Aert alleen op stage in Spanje, begin december staat de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike op het programma. Wat Mathieu van der Poel betreft is het nog altijd gissen. En de kans is groot dat de wereldkampioen het zelf nog niet weet. "Als je hem nu opbelt, zal hij het zelf ook nog niet weten, denk ik", zegt Erwin Vervecken bij De Zondag. Gevoel Van der Poel belangrijk voor terugkeer Volgens Vervecken zal het afhangen van de training van Van der Poel. Vorig jaar zou Van der Poel op 22 december hervatten in Mol, maar tijdens een training met Gianni Vermeersch had hij op een strand in Spanje plots een bijzonder goed gevoel. "Wij kregen bij Golazo plots een telefoontje of er een week vroeger in Herentals (op 16 december, nvdr.) nog budget voor Mathieu was. Zo'n scenario kan zich de ze winter zomaar opnieuw voordoen", stelt Vervecken. Dit jaar wordt de cross in Herentals, de thuisbasis van Wout van Aert, op 14 december gereden. Hij zal er dus wellicht niet bij zijn, bij Van der Poel blijft het koffiedik kijken.