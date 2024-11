Opvallend charmeoffensief richting Jonas Vingegaard: "Natuurlijk kan hij dat goed"

Dat Jonas Vingegaard niet houdt van eendagswedstrijden, is ondertussen wel duidelijk. In Denemarken hopen ze de tweevoudige Tourwinnaar toch eens aan de start van het WK te krijgen.

Met de Clasica San Sebastian reed Jonas Vingegaard dit jaar één eendagswedstrijd, de Deen haalde de eindmeet in San Sebastian niet. Het was al van oktober 2022 met de Ronde van Lombardije dat Vingegaard nog eendagswedstrijd had gereden.

De Deen komt veel beter toch zijn recht in rittenkoersen en lijkt de eendagswedstrijden dus te vermijden. Dat is ook zo met het WK op de weg, waar Vingegaard als profrenner nog nooit aan deelnam.

Cort hoopt dat Vingegaard eens WK rijdt

Toch hopen ze in Denemarken vurig dat Vingegaard eens aan de start staat. In 2025 is het parcours op maat van de klimmers met in totaal 5.475 hoogtemeters. Magnus Cort zet alvast een charmeoffensief in.

"Het is altijd leuker, hoe beter je ploeg is. En bovendien is het jammer om het zonder je misschien wel beste kaart te moeten doen", verwijst Cort bij Ekstra Bladet naar Vingegaard. "Hij richt zich veel op het klassement, maar ik weet zeker dat hij het goed kan doen."

"Maar de Tour is zo groot, en in zijn positie verkeren is heel anders dan mijn ambitie van het winnen van een etappe. Zijn situatie is anders en het is goed om voor jezelf te kiezen, daar heb ik respect voor", besluit Cort.