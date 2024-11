Orts verovert ook in Niel de harten van het publiek: "Hoort er allemaal bij"

Felipe Orts reed in de Jaarmarktcross in Niel naar de tweede plaats. Hij kreeg het publiek duidelijk achter zich.

De sympathieke Spaanse kampioen weet de harten van het Belgische publiek al een tijdje te beroeren. Felipe Orts is in ons land enorm populair bij het crosspubliek.

In Niel op de Jaarmarktcross reed de Spanjaard net als op het Europees kampioenschap in Pontevedra naar de tweede plek. Hij toont dat hij heel wat in zijn mars heeft.

“Ik ben enorm tevreden met mijn wedstrijd en het resultaat dat ik boek”, reageerde Orts meteen na de cross. “Op het einde van de cross had ik nog wat energie over om de finale in te trekken met Niels Vandeputte en Eli Iserbyt.”

“Het was lastig in het slot, maar gelukkig slaagde ik er nog in om tweede te worden. Ik had mijn wedstrijd goed ingedeeld. De omloop lag er zwaar bij. Wie hier al vrij snel in het rood ging, kwam bedrogen uit.”

Regen en modder, daar heeft hij duidelijk geen probleem mee. “Ik heb nu eenmaal een goed gevoel op een modderige omloop. De blubber deert me niet. Ook het crossen in de regen vind ik niet erg. Dit hoort er allemaal bij in het veldrijden”, klonk het met een brede smile.