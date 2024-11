Problemen voor Wout van Aert bij terugkeer in het veld? "Gaat hij veel last mee hebben"

Het is nog iets meer dan een maand wachten voor Wout van Aert terugkeert in het veld. De vraag is maar in welke vorm en of die goed genoeg is om mee te doen voor de zege.

Op 4 oktober begon Wout van Aert opnieuw met fietsen na zijn zware valpartij in de Vuelta. Sindsdien trainde Van Aert in België, maar sinds een week is Van Aert in Spanje om al een eerste stage af te werken richting 2025. Begin december staat er dan een eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike, waar Van Aert de voorkeur aan geeft. In die periode staan ook de Wereldbekers in het Ierse Dublin (1/12) en het Italiaanse Cabras (8/12) op het programma. Wordt Nys uitdager van Van Aert? Op 19 december loopt die ploegstage af, daarna zou Van Aert opnieuw het veld induiken. De vraag is echter hoe het met de vorm van Van Aert gesteld zal zijn. Vorig jaar was die nog niet top, Van Aert won uiteindelijk drie van zijn negen crossen. "Als Wout met het niveau van vorige winter in het veld komt, dan gaat hij veel last hebben om deze Thibau Nys te kloppen", voorspelt Bart Wellens alvast bij Het Nieuwsblad. Nys heeft dan ook de goede vorm te pakken. Vorig seizoen stonden Van Aert en Nys samen op het podium in Benidorm. Van Aert won ondanks een zadelbreuk in de slotronde, voor Nys was het toen zijn eerste podium in maanden. Afwachten of ze elkaar dit seizoen opnieuw treffen op het podium.