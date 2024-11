Belgian Cycling stelt nieuwe bondscoaches voor, maar zorgt nog voor een kleine verrassing

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Belgian Cycling heeft Serge Pauwels aangesteld als nieuwe bondscoach op de weg. Angelo De Clercq wordt zijn assistent en de nieuwe bondscoach voor het veldrijden.

Het heeft even geduurd, maar er zijn nu toch nieuwe bondscoaches aangesteld na het vertrek van Sven Vanthourenhout. Zoals verwacht is de keuze van Belgian Cycling op Serge Pauwels en Angelo De Clercq gevallen.

Pauwels was assistent-bondscoach van Vanthourenhout en al bondscoach van de junioren. Hij wordt nu dus hoofdcoach van de Heren Elite en U23. "Ik ben enorm vereerd om deze rol op mij te mogen nemen, zeker nu we één van de sterkste generaties Belgen ooit hebben", zegt Pauwels. "

"Ik wil graag een ideale omgeving creëren voor zowel de renners als de staf opdat we als team kunnen uitblinken", zegt Pauwels. "Ik kijk er ook naar uit om junioren waar ik de voorbije seizoenen mee heb gewerkt de komende jaren in de hogere categorieën opnieuw in de ploeg te hebben om zo ook hun traject verder mee te beleven."

De Clercq bondscoach veldrijden en assistent van Pauwels

Angelo De Clercq zal Pauwels assisteren in een rol als talentcoach Weg Heren Junioren en hij wordt ook bondscoach veldrijden. "Ik vind het heel fijn om twee disciplines, de weg en het veld, te kunnen combineren. Er is ook een overlap tussen beide disciplines. We zagen de voorbije jaren dat goede veldrijders zijn uitgegroeid tot goede wegrenners."

Verrassend is wel dat De Clercq geen bondscoach mountainbiken wordt. Belgian Cycling had nochtans een vacature uitgeschreven voor een bondscoach offroad. Die rol zal pas ingevuld worden als er een nieuwe Directeur Topsport is. Frederik Broché vertrok namelijk naar Soudal Quick-Step