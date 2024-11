Primoz Roglic komt met een verrassende uitspraak over transfergeruchten Remco Evenepoel

Remco Evenepoel werd de voorbije weken gelinkt aan Red Bull-BORA-hansgrohe, maar blijft toch bij Soudal Quick-Step. Primoz Roglic maakte zich alleszins weinig zorgen over een mogelijke transfer.

Ondanks een contract tot eind 2026 werd Remco Evenepoel meermaals aan een transfer naar Red Bull-BORA-hansgrohe gelinkt. Patrick Lefevere bevestigde ook dat ploegmanager Ralph Denk Evenepoel een voorstel deed.

Evenepoel blijft dus gewoon bij Soudal Quick-Step, toch wat 2025 betreft. Eind volgend jaar loopt bij Red Bull-BORA-hansgrohe namelijk ook het contract af van kopman Primoz Roglic, die sinds dit jaar voor de Duitse ploeg rijdt.

Roglic over transfer Evenepoel

Roglic werd eind oktober 35 jaar en is dus niet meer van de jongsten, een echte opvolger heeft de Duitse ploeg voorlopig niet echt in huis. Over een transfer van Evenepoel voor 2025 maakte Roglic zich echter weinig zorgen.

"Eerlijk gezegd heb ik er niet over nagedacht. Ik heb in het dagelijks leven al genoeg uitdagingen. Als hij er is dan kunnen we ons afvragen: 'Wat nu?' Toen ik met Ralph sprak was het echter nooit een onderwerp", zegt Roglic bij FloBikes.

"Maar waar rook is, is vuur. Ik weet niks van de details, maar er waren zeker gesprekken. We zullen zien", zegt Roglic toch verrassend. Zien we Evenepoel vroeg of laat toch de overstap maken naar Red Bull-BORA-hansgrohe?