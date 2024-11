Wordt dit het plan van Van Aert en Van der Poel in cross? "Het kan sowieso geen kwaad"

Wout van Aert duikt eind december opnieuw het veld in, bij Mathieu van der Poel is het nog altijd wachten op bevestiging. Mario De Clercq schat in wat het ideale programma is voor de twee.

Zowel Wout van Aert als Mathieu van der Poel zitten op dit moment in Spanje. Van Aert is er op stage, als voorbereiding op de eerste ploegstage van Visma-Lease a Bike begin december. Van der Poel brengt er de winter door. Bij Van Aert weten we dat hij na het einde van de ploegstage van Visma-Lease a Bike, op 19 december, opnieuw het veld zal induiken. Details over hoe uitgebreid zijn programma zal zijn, zijn er nog niet. Beperkt programma voor Van der Poel en Van Aert voor WK? Over Van der Poel is er helemaal nog geen nieuws, de vraag is zelfs of de wereldkampioen deze winter wel het veld induikt. Volgens Mario De Clercq zou een beperkt programma ideaal zijn voor Van der Poel en Van Aert. "Idealiter worden het er vijf à zeven", zegt hij bij WielerFlits. "Dat kan sowieso geen kwaad als je aan de weg denkt, want ze zijn in die periode sowieso hard aan het trainen." Een uur crossen in het weekend kan er dan ook wel bij, vindt De Clercq. Al telt er voor Van der Poel en Van Aert eingelijk maar één cross: het WK. "Zeker voor Van der Poel." Hij heeft nog maar één wereldtitel nodig om het record van zeven wereldtitels van Erik De Vlaeminck te evenaren.