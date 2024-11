Belgian Cycling legt uit waarom toch voor Serge Pauwels gekozen werd en niet voor een grote naam als Philippe Gilbert

Serge Pauwels is de nieuwe bondscoach voor het wegwielrennen. Een kleine verrassing en uiteindelijk toch ook weer niet.

Belgian Cycling heeft met Serge Pauwels een nieuwe bondscoach aangeduid. Een kleinere naam uit het wielerwereldje, maar voor de bond was het een logische keuze.

Bondsvoorzitter Tom Van Damme legde op de persconferentie uit dat er wel degelijk heel wat kandidaten een gesprek kregen. Daaruit bleek echter vaak dat het niet zo simpel zou zijn om iemand totaal nieuw te introduceren.

“Die bleven wat in het vage. Ze wisten eerlijk gezegd niet altijd welke weg ze precies opwilden met hun carrière: wilden ze fulltime coach worden of wilden ze bijvoorbeeld nog iets doen in de media?”, vertelt Van Damme aan Het Nieuwsblad. “En omdat we intern met Serge een volwaardige kandidaat hadden, hebben we die piste bewandeld.”

Philippe Gilbert kreeg ook een gesprek bij Belgian Cycling, maar volgens de krant werd zijn kandidatuur nooit ernstig overwogen. De ex-renner reageerde al heel erg ontgoocheld op het feit dat hij geen bondscoach werd.

Dat Pauwels werkte als rechterhand van Sven Vanthourenhout en het reilen en zeilen binnen de wielerbond heel goed kent zal ongetwijfeld in zijn voordeel gespeeld hebben. Zijn visietekst bevatte heel veel zaken die nu al een feit zijn.