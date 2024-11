Mountainbike krijgt nog geen nieuwe bondscoach, Belgian Cycling komt met duidelijke uitleg

Met Serge Pauwels is er een nieuwe wegbondscoach, Angelo De Clercq is de nieuwe bondscoach veldrijden. Maar in het mountainbike is het voorlopig nog wachten op een nieuwe bondscoach.

Het contract van bondscoach mountainbike Filip Meirhaeghe werd niet verlengd en dus moest Belgian Cycling op zoek naar een vervanger. De wielerbond schreef een vacature uit voor een bondscoach offroad. Die bondscoach offroad moest het veldrijden en het mountainbiken combineren, maar van dat idee is Belgian Cycling afgestapt. In gesprekken met kandidaten offroadbondscoach werd het voor Belgian Cycling duidelijk geworden dat elke discipline zijn eigen noden heeft. Nieuwe bondscoach moet Belgen aan de top brengen in mountainbiken De nieuwe bondscoach mountainbiken zal wel voor een stevige opdracht staan. Goede resultaten van Belgen blijven namelijk uit. Pierre de Froidmont was op de Spelen in Parijs de beste Belg met zijn 18de plaats. "We staan aan het begin van een nieuwe olympiade. Er moet een nieuw plan komen dat ook een betere instroom van jeugd garandeert", zegt algemeen directeur van Belgian Cycling Nathalie Clauwaert bij Sporza. "Zo willen we op lange termijn internationaal weer resultaten kunnen boeken en op de volgende Olympische Spelen, of misschien binnen acht jaar, opnieuw meespelen." Maar op een nieuwe bondscoach is het dus nog even wachten.