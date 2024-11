Ruben Van Gucht krijgt plots heel veel positieve commentaar over zijn open huwelijk

Televisiepresentator Ruben Van Gucht houdt er een opvallend liefdesleven op na. Daar komt heel veel kritiek, maar nu ook veel positieve commentaar op.

Ruben Van Gucht is gehuwd met ex-hoogspringster Blanka Vlasic. De twee hebben een zoontje Mondo, maar de jongen verblijft met zijn mama in Kroatië, terwijl Van Gucht vooral in België leeft.

En dat leven mag je heel erg ruim nemen. Hij heeft een open huwelijk en kan hier zijn ding doen. “We hebben het principe afgesproken”, zei hij erover in Het Huis. “En de details? Die hoeven we niet te delen. Die zorgen toch alleen voor pijn.”

Van Gucht kreeg de voorbije maanden heel wat kritiek op die relaties in België, maar sinds zijn passage in het programma van Eric Goens lijken heel wat mensen er toch anders over te denken.

TV Familie legde zijn oor te luister bij het brede publiek. “Wie zijn wij om te oordelen over wat anderen met hun privéleven doen?” stelt een kijker. “Als Ruben en zijn vrouw gelukkig zijn, is alles toch oké? Ruben komt vaak op televisie en daarin is hij top. De rest speelt voor mij geen rol.”

Een ander vindt: “Dit is gewoon polyamorie, hé. Het is niet voor iedereen weggelegd, maar als het voor hen werkt is dat oké.” En: “Het is hun keuze en daar hoeft niemand zich mee te moeien.”

Of: “Ik begrijp de commotie zelfs niet. Toch liever op deze manier, dat ze beiden op de hoogte zijn, dan dat er bedrog in het spel is en er gebroken hartjes van komen.” En ook: “Het is mooi dat hij hiervoor openlijk uitkomt. Spijtig genoeg zullen veel mensen deze relatievormen nooit begrijpen.”