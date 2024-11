Stevige haar in de boter tussen kopmannen Pogacar en Ayuso? UAE-manager spreekt klare taal

Internetfenomeen 'Mou' zorgde al voor heel wat beroering in de wielerwereld. De persoon achter het account zou over inside information van UAE Team Emirates beschikken. Onder meer trainingsdata van Pogacar.

Volgens de mysterieuze wielerinsider zouden er echter ook spanningen zijn tussen Tadej Pogacar en Juan Ayuso. De jonge Spanjaard zou 'zeer jaloers zijn op Pogacar' en zou zich niet zomaar in een knechtenrol willen schikken. Dat was wel het geval in de Tour van dit jaar.

In de vierde etappe van de Tour was er een opvallend beeld, waarbij Almeida zich op de Galibier boos maakte op Ayuso omdat hij niet mee op kop reed voor kopman Pogacar. Dat deed de Spanjaard dan uiteindelijk wel.

Dat er een probleem zou zijn tussen Pogacar en Ayuso, is volgens sportief manager Joxean Fernández niet waar. "De mensen die zeggen dat ze niet samen kunnen koersen, staan ver af van de realiteit", zegt hij bij AS.

"Juan zal volgend jaar weer een belangrijke rol vervullen binnen de ploeg. Het is voor hem een belangrijk wielerseizoen. Ik heb een blind vertrouwen in Juan. Hij zal uiteraard eens aan de start van een wedstrijd verschijnen, met als doel om Tadej te helpen. Maar hij krijgt ook kansen voor zichzelf."

Ayuso biggest problem is that his ego is bigger than Pogacar's talent, he has bad advisors who tell him that he is better than Pog, he is not a team player and is very jealous, arrogant and does not accept reality...