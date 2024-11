Lennert Van Eetvelt pakt uit met een verrassende uitspraak over Tadej Pogacar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lennert Van Eetvelt (22) zette dit jaar een stevige stap voorwaarts. Toch vreest ook hij voor de dominatie van Tadej Pogacar de komende jaren.

Dit jaar begon Lennert Van Eetvelt uitstekend met een ritzege én de eindzege in de UAE Tour. Daarna werd hij ook nog 11de in de Strade Bianche. Er volgde daarna een moeilijke periode met blessures, maar in het najaar stond hij er opnieuw.

Van Eetvelt won net geen rit in de Vuelta en won ook een rit en het eindklassement in de Ronde van Guangxi. Een mooie stap voorwaarts voor de 22-jarige Belg, al ziet hij met Tadej Pogacar wel een stevige concurrent de komende jaren.

Van Eetvelt over Pogacar

"Tadej is ontzettend sterk, maar ik heb het voordeel dat ik drie jaar jonger ben dan Pogacar", is Van Eetvelt hoopvol bij Wieler Revue. Van Eetvelt schat dat Pogacar nog een of twee jaar verder zal ontwikkelen.

"Maar daarna verwacht ik minder van hem. Dus hoop ik in de toekomst op een vergelijkbaar niveau te komen en dat hij niet doorgaat tot zijn 35ste", stelt Van Eetvelt. Pogacar werd eind september 26 jaar.

"Er moeten dan in de tussentijd niet ineens vijf nieuwe Pogacars opstaan, want dan wordt het moeilijk om nog iets te winnen", besluit Van Eetvelt nog.