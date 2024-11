Prestatie van Tiesj Benoot tot nul herleid: "In mijn tijd won je daar de Tour mee"

Tadej Pogacar heeft de koers in 2024 in een nieuwe dimensie geplaatst. De Sloveen reed de tegenstand het hele jaar op een hoopje.

Tadej Pogacar heeft de monden afgelopen seizoen meer dan eens doen openvallen van verbazing. Overal waar de Sloveen aan de start kwam pakte hij haast de overwinning.

“Win maar eens een koers”, zei José De Cauwer bij Sporza over het geweld van Pogacar. En het was waar. Haast niemand slaagde daar dit jaar in.

De absolute bekroning voor Pogacar kwam er op het wereldkampioenschap. Die titel wou hij dit jaar hoe dan ook op zak steken.

Ook Johan Vansummeren viel van de ene in de andere verbazing met Pogacar. “De dag van de Strade Bianche? Ik herinner me dat ik zat te kijken en dacht: ‘Wat is dit nu? Kan er nu echt niemand volgen?’”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“De voorbije week liep ik Tiesj Benoot tegen het lijf. Die wist me te vertellen dat hij in Lombardije door Tadej voorbij gesneld werd terwijl hij zelf 6,3 watt per kilo wegtrapte. Toen ik nog koerste, kon je met zulke waardes de Tour winnen.”