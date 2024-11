🎥 Met dank aan het publiek: Lotte Kopecky verbaast zichzelf alweer in de Gentse Zesdaagse

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lotte Kopecky was vrijdagavond dé ster van de avond in het Gentse Kuipke. Ze won ook beide onderdelen die op het programma stonden.

Vooraf had Lotte Kopecky schrik voor haar vorm, die op "een dieptepunt" zat. Kopecky had na een seizoen met winst in de Strade Bianche, Parijs-Roubaix en medailles op de Spelen, het EK en het WK drie weken niet gefietst.

De wereldkampioene trok onder meer naar Zuid-Afrika, waar ze ging hiken en walvissen spotten. "Ik heb écht geen idee hoe het zal gaan. Ik ken mezelf. Ik ga niet tevreden zijn als ik niet win", zei Kopecky vooraf bij HLN.

Kopecky wint meteen twee keer

De Europese kampioene in de afvalling en de puntenkoers trok twee keer aan het langste eind in het Gentse Kuipke. Daar was Kopecky dé ster van de avond, het publiek stuwde Kopecky dan ook vooruit.

"Ik heb me echt geamuseerd. Het is heel leuk om hier rond te rijden. Het voelt als thuiskomen. De conditie viel beter mee dan gevreesd. Desondanks ben ik nog niet klaar om klassiekers te winnen", zei Kopecky achteraf.

Zaterdag staat er nog eens een afvalling en een puntenkoers op het programma voor de vrouwen. Daarna begint Kopecky opnieuw met trainen op de weg, met het oog op volgend seizoen.