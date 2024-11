Jurgen Mettepenningen verdedigt Eli Iserbyt na slechts één zege: "Dat kan niet anders"

Pauwels Sauzen-Bingoal wacht nog altijd op zijn eerste overwinning in een klassementscross. Algemeen manager Jurgen Mettepenningen panikeert echter niet.

Eli Iserbyt won eind oktober de Exact Cross in Heerderstrand, zijn enige overwinning van dit seizoen. Afgelopen weekend in Lokeren en in Niel stond Iserbyt niet op het podium, hij werd respectievelijk vijfde en vierde.

Maar Jurgen Mettepenningen ziet ook een paar verklaringen voor de mindere prestaties van Iserbyt. Er was het incident met Kamp in Beringen, waar Iserbyt een week schorsing voor kreeg. Op de Koppenberg kreeg hij dan ook een beker met bier in het gezicht.

Mettepenningen ziet Iserbyt snel winnen

"Dat gaat sowieso z’n rol gespeeld hebben, dat kan niet anders. En dat is ook menselijk", zegt Mettepenningen bij Het Nieuwsblad. Toch wil hij dat allemaal zo snel mogelijk vergeten en naar de toekomst kijken.

Al wil hij nog even terugkomen op vorig weekend. In Lokeren en Niel heeft Iserbyt volgens Mettepenningen zijn kansen niet ten volle kunnen benutten door twee valpartijen. Maar de conditie is wel goed.

"Of hij even goed is als vorig seizoen, zullen we komende weken zien. Maar als alles begint mee te zitten, verwacht ik dat we een paar overwinningen van Eli tegemoet gaan", is Mettepenningen overtuigd.