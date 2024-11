Zien we de 'Grote Drie' deze winter in het veld? Tom Pidcock doet zijn plannen uit de doeken

Wout van Aert komt deze winter al zeker terug naar het veldrijden, van Mathieu van der Poel is er nog geen nieuws. En wat is Tom Pidcock van plan?

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock worden ook wel eens de 'Grote Drie' van het veldrijden genoemd. Niet toevallig zijn zij ook de enige drie renners op de erelijst van het WK veldrijden de voorbije tien edities.

Toch wordt Pidcock vaak niet tot hetzelfde niveau gerekend als Van der Poel en Van Aert. De Brit werd in 2022 wel wereldkampioen in Fayetteville, maar toen stonden Van der Poel en Van Aert niet aan de start.

Duikt Pidcock in kerstperiode het veld in?

De voorbije jaren legde Pidcock zich steeds meer toe op het wegwielrennen en het mountainbiken. Vorig seizoen reed de Brit maar acht crossen, de Wereldbeker in Namen was zijn enige overwinning.

Of Pidcock deze winter opnieuw het veld induikt, weet de Brit zelf nog niet. "Op dit moment staat het niet op de planning, maar misschien", zei de Brit tijdens Rouleur Live. "Het is een lang jaar geweest."

"Ik had een lange rustpauze nodig, ver weg van alles. Maar de mogelijkheid bestaat dat ik wat crossen in de kerstperiode. Maar dat is nu nog niet duidelijk." Vorig jaar reed Pidcock zijn eerste cross op 16 december in Herentals.