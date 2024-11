Moeten Thibau Nys en co straks vrezen voor sancties? "Dat gaat er echt niet in bij mij"

Zondag gaat de Wereldbeker van start in Antwerpen. De UCI dreigt nog altijd met sancties voor renners die bewusten manchees overslaan.

De Wereldbeker is dit seizoen op de schop gegaan. Er zijn maar twaalf manches meer in plaats van veertien vorig seizoen, de trip naar Amerika is geschrapt en de Wereldbeker gaat dus maar van start op 24 november.

Op 26 januari is de Wereldbeker ook al afgelopen, waardoor de twaalf manches op korte tijd worden afgewerkt. Vier crossen in het buitenland (Dublin, Sardinië, Besançon en Benidorm) kregen ook een beschermde status.

Sancties bij overslaan manches Wereldbeker?

Vorig jaar was er veel te doen over het feit dat Thibau Nys een wedstrijd in de Wereldbeker liet schieten om de dag ervoor dan in de Superprestige te rijden. UCI-voorzitter Lappartient dreigde toen met de uitsluiting in de Wereldbeker en het WK.

UCI Sports Director Peter Van den Abeele stelt dat er nog altijd maatregelen kunnen worden genomen als fulltime crossers enkele manches overslaan. "Maar in alle eerlijkheid: ik denk niet dat dat nodig zal zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Volgens Van den Abeele ligt er nu een kalender waarin iedereen zich wel kan vinden. "Bij mij gaat het er echt niet in dat je als fulltime crosser niet alles zou rijden. Ik vind dat heel moeilijk om te aanvaarden", blijft hij wel scherp.