Nog meer concurrentie bij de vrouwen: Puck Pieterse maakt haar veldritprogramma bekend

Fenix-Deceuninck heeft het veldritprogramma van Puck Pieterse (22) bekendgemaakt. De Nederlandse zal dit seizoen dertien keer in actie komen.

Terwijl Fem van Empel dit seizoen al zes crossen reed en onder meer won op de Koppenberg en zich voor de derde keer op rij kroonde tot Europees kampioen, was het wachten op nieuws over de terugkeer van Puck Pieterse.

Fenix-Deceuninck heeft nu het veldritprogramma van Pieterse bekendgemaakt. Op 15 november maakt ze in de Wereldbeker in Namen haar rentree in het veld. Daarna start Pieterse aan een drukke eindejaarsperiode.

De Nederlandse komt aan de start van de Wereldbekers in Hulst (21 december), Zonhoven (22 december) en Gavere (26 december). Op 30 december komt Pieterse ook aan de start van de Superprestige in Diegem.

Pieterse rijdt NK en WK veldrijden

Daarna rijdt Pieterse de X2O Trofee-manches in Baal (1 januari) en Koksijde (3 januari) en de Wereldbeker Dendermonde (5 januari). Daarna focust ze op het Nederlandse kampioenschap in Oisterwijk (12 januari).

Haar deelname aan de Wereldbekers in Benidorm (19 januari) en Maasmechelen (25 januari) moet nog bevestigd worden, in de Hoogerheide (26 januari) start Pieterse zeker. Afsluiten doet Pieterse op het WK veldrijden in Liévin (1 februari).