🎥 Nog even op les gaan bij Mathieu van der Poel: deze crossers beleven een ware lijdensweg

Hoe Mathieu van der Poel in het verleden door het zand of de modder kliefde, of zoals de besten onder de pure crossers het doen: het ziet er soms zo makkelijk uit. Dat betekent nog niet dat het ook zo is.

Van Mathieu van der Poel weten we dat hij zowat een technisch wonder op de fiets is. Hij is voor velen een voorbeeld en een inspiratiebron. Een les techniek van hem zou misschien wel welkom zijn. Vorig weekend is bij een veldrit in Polen gebleken dat het helemaal niet zo gemakkelijk is voor crossers om tijdens zo'n wedstrijd overeind te blijven.

In de Poolse Superliga ging voorbije zondag de C2-veldrit van Wladyslawowo-Centiewo door. Deze veldrit werd uitgezonden door Wena Sport Live. Cyclocross24 pakte op het social mediaplatform X uit met de meest opvallende beelden. Tijdens de tweede ronde werd een passage over een schuine kant werkelijk de hel voor heel wat deelnemers.

Schuine kant zorgt voor domino-effect

Het lag er dan ook heel drassig bij. Sommigen gleden al helemaal weg nog voor ze goed en wel aan de schuine kant begonnen waren. Ze hoefden zich er wel geen zorgen over te maken dat ze als enigen er problemen mee hadden. De crossers gingen als dominosteentjes tegen de vlakte. Deze beelden maken goed duidelijk hoe moeilijk veldrijden wel is.

Het is om medelijden mee te hebben, want bepaalde veldrijders bleven in Polen aan een doek hangen of haakten ineen met de fiets van een collega. Zo duurde het wel héél lang om opnieuw in gang te geraken. In de eerste seconden van het filmpje geeft een man in het blauw nochtans het goede voorbeeld. Alvast ons respect voor alle veldrijders die zich elk weekend aan zulke uitdagingen begeven.

Belgische veldrijder op podium

Er stond in Polen overigens een Belg op het podium. De 21-jarige Ferre Geeraerts werd derde bij de heren elite.