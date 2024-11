Museeuw heeft heldere mening over Pogacar en stelt vast dat Van der Poel, Van Aert en Evenepoel 'er ook niet vies van zijn'

Voor een heldere mening over het wielrennen kan je bij Johan Museeuw wel terecht. Pogacar, Van der Poel, Van Aert en Evenepoel hebben allemaal iets met elkaar gemeen, zo stelt hij.

In de rubriek De Stelling van Wieler Revue mag Museeuw zeggen of hij ook vindt dat de dominantie van Tadej Pogacar slecht is voor het wielrennen. 'Oneens", luidt zijn antwoord. "Als Pogacar sterker is dan de rest, dan is dat niet zijn fout. Ik vond het persoonlijk wel leuk toen hij op het WK op 100 kilometer van de meet demarreerde. Je zag hem in het laatste half uur een klein beetje verzwakken maar hij geraakte er toch door."

Het zijn wel van die heroïsche nummers die we enkele jaren geleden toch veel minder zagen in het wielrennen. "Die lange solo’s zijn wel typerend voor de huidige generatie", merkt Museeuw. "Ook Van der Poel, Van Aert en Evenepoel zijn niet vies van lange solo’s. Het zijn die vier fenomenen die vandaag in het peloton rondrijden."

Museeuw wijst op leeftijd van solospecialisten

"En ze zijn nog jong dus we zullen er ook aan moeten wennen de komende jaren dat zij de dienst uitmaken", verwijst Museeuw naar hun leeftijden. De ene is jonger dan de andere, maar ze hebben allemaal nog wel wat goede jaren voor zich. Spijtig voor diegenen die liever spanning hebben tot aan de meet. "Ik zie niemand die hen kan bedreigen."

Pogacar steekt er wel nog bovenuit. "Mensen vragen zich in het geval van Pogacar af: is het allemaal wel normaal? Maar het succes van Pogacar komt ook niet uit de lucht vallen. Hij is al enkele jaren een fenomeen. Als je teveel succes hebt in deze maatschappij, dan hebben de mensen dat niet graag. Dat zie je ook bij acteurs, ondernemers en zangers."

Museeuw hoopt op Pogacar in Parijs-Roubaix

Museeuw heeft nog een uitdrukkelijke wens. "Ik hoop dat Pogacar er toch voor kiest om Parijs-Roubaix in zijn programma op te nemen. Dan doet hij mee voor de overwinning. Daar ben ik zeker van."