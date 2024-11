Nu Remco, Pogi en Rogla aan zet? Vingegaard laat van zich horen en heeft opvallende reactie in huis op de geruchten

Als er geruchten de ronde doen, kan je je er maar beter zelf over uitspreken. Jonas Vingegaard heeft besloten om dat te doen, maar doet dat wel op opvallende wijze.

Enkele dagen geleden was in de Italiaanse media te lezen dat een Giro-deelname een ernstige optie zou zijn voor Vingegaard. Goed nieuws voor de RCS, dat ervan droomt om ook Pogacar, Evenepoel en Roglic in 2025 aan de start te krijgen. Evenepoel en Roglic zouden er ook wel oren naar hebben, al is er nog niets beslist. Pogacar lijkt toch echt wel eerder te neigen naar de Vuelta.

"Ik lees dat ik de Giro ga rijden, dus het kan zijn dat ik de Giro ga rijden", blijft Vingegaard heel erg cryptisch tegenover het Deense TV2. "We hebben nog niets besloten en dat zullen we pas later doen." In elk gevval zal de Giro niet zijn hoofddoel worden in 2025. "Want ik vind de Tour nog steeds het allerbelangrijkste in het wielrennen."

De Tour het belangrijkst voor Vingegaard

Renner en ploeg moeten er zich nog over buigen. Vingegaard moet dus nog eens rond de tafel zitten met Visma-Lease a Bike. "Uiteraard, als we beiden denken dat het een betere voorbereiding is en er is een mogelijkheid om te winnen, denk ik dat het geweldig zal zijn om de Giro te rijden. Maar ik denk niet dat ik ooit een compromis zal sluiten om de Tour te winnen."

Niemand minder dan grote concurrent Pogacar kan een inspiratiebron zijn. "Uiteraard zie je dat je de Tour en de Giro in hetzelfde seizoen kunt rijden. Dat hebben we gezien bij Pogacar, dus we zullen moeten zien of we dat beslissen. Het hoofddoel zal duidelijk zijn om de Tour te rijden. Het kan dat de Giro een betere voorbereiding is."

Vingegaard wil langere voorbereiding

Beter dan een trainingskamp, al zitten er ook veel onbekende factoren aan vast. "In vergelijking met dit jaar zijn er veel dingen die je anders zou willen doen. Het gaat er in de eerste plaats om niet te crashen en dan gewoon een voorbereiding te hebben die langer dan anderhalve maand duurt, want dat is helemaal niet genoeg."