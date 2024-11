Laait de hoop op voor het grote Giro-plan? Concurrent van Remco Evenepoel zegt in ieder geval niet neen

Er is sprake van een groot Giro-plan om verschillende toppers naar Italië te lokken. Evenepoel zou de Giro op zijn programma kunnen zetten, maar zal dan niet de enige grote naam zijn.

Giro-organisator RSC Sport toont zich enorm ambitieus, want het koestert het grote plan om de 'Grote Vier' onder de klassementsrenners te strikken. Dat zou dus betekenen dat Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel en Primoz Roglic aan de start komen. Het zou een huzarenstukje worden als de Giro hierin slaagt, aangezien de Tour voor de meesten van hen het belangrijkst is.

Voorlopig moet de organisator zijn plan wel nog niet opbergen. Volgens La Gazzetto dello Sport overweegt Vingegaard ernstig om de Giro te rijden. Dat zou een verrassing zijn, want tot dusver werd altijd uitgegaan van een uitgebreide voorbereiding voor de Deen op de Tour. Zeker omdat hij door blessure dit jaar weinig tijd had om zich voor te bereiden.

Vingegaard en Roglic neigen naar Giro-deelname

Misschien kan die gedachte Vingegaard ook net richting een Giro-deelname duwen. Hij zou kunnen beslissen dat het wijzer is om mee te pakken wat hij kan en niet alles op de Tour te zetten. Ook Primoz Roglic zou een deelname aan de Giro wel genegen zijn. Met wat meeval kunnen twee van de vier vernoemde toppers dus overtuigd worden.

Dan is er nog Remco Evenepoel. Ook bij Soudal Quick-Step is de dubbel Giro-Tour iets waar ze al enige tijd over nadenken. Het lastige is dat de voorstelling van het Giro-parcours pas voor januari is. Wellicht is het toch wel belangrijk voor Evenepoel om te weten of hij een parcours voor de wielen krijgt met mogelijkheden. Lees: met voldoende tijdritkilometers.

Wachten op definitief besluit Pogacar

Bij Pogacar is het vermoeden dat hij eerder de Vuelta in plaats van de Giro zou rijden ,maar hij zou er nog niet helemaal uit zijn.