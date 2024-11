Niet alleen op WK in Leuven, Pauwels onthult waarheid over ego's: "Dit jaar was het ook prijs"

Bondscoach zijn is geen gemakkelijke opdracht. Je komt immers in contact met mannen die gewoon zijn om te winnen.

Het WK van 2021 in Leuven ligt bij iedereen nog heel vers in het geheugen. Na dat kampioenschap had Sven Vanthourenhout enorm veel werk met Remco Evenepoel en Wout van Aert om hun ego’s te verzoenen.

Kersvers bondscoach Serge Pauwels onthuld echter dat dit ook dit jaar het geval was. “In de aanloop naar het EK dit jaar, in Limburg, met Jasper Philipsen en Tim Merlier”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Nochtans werd naar de buitenwereld gecommuniceerd dat er geen probleem was. “De meeste renners die je selecteert zijn kopman binnen hun eigen team. In de nationale ploeg, met dat blauwe truitje aan, moet je die dan plots allemaal op elkaar afstemmen.”

Pauwels heeft een imago van te braaf te zijn, maar dat spreekt hij tegen. “Braaf of kordaat: daar draait het nog niet zozeer om. De sleutel ligt 'm in een helder plan en een duidelijke rolverdeling, waar iedereen op intekent. En een zo goed mogelijke uitvoering daarvan, ongeacht het resultaat.”

De nieuwe bondscoach beseft dat hij daarop afgerekend zal worden. “Maar cruciaal voor mij in het assessment achteraf wordt: hebben we gedaan wat we vooropgesteld hadden? Wat ik wél heb geleerd in die voorbije vier jaar, qua selecties en rolverdeling, is om zo weinig mogelijk dingen zo vroeg mogelijk te beloven.”