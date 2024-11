Wereldkampioene Fem van Empel dient critici van antwoord na demonstratie in Kortrijk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fem van Empel maakte in Kortrijk haar rentree na een afwezigheid van drie weken. De wereldkampioene was meteen weer een klasse te sterk voor de concurrentie.

Op 3 november werd Fem van Empel voor de derde keer op rij Europees kampioene veldrijden in het Spaanse Pontevedra. Daarna trok de Nederlandse wereldkampioene er even de stekker uit voor een pauze.

In Kortrijk maakte Van Empel haar rentree en rekende makkelijk af met de (beperkte) tegenstand. Brand, Alvarado, Casasola en Worst waren allemaal afwezig, zij legden allemaal de focus op de Wereldbeker in Antwerpen.

Van Empel won met 47 seconden voorsprong op Norbert Riberolle en 59 seconden voorsprong op Van der Heijden. De wereldkampioene ging er snel vandoor, in tegenstelling tot de voorbije weken was er dus weinig spanning.

Van Empel zet critici op hun plaats

De wereldkampioene zette de critici wel meteen op hun plaats. ''De ene keer is het niet spannend, de andere keer wel. Als het spannend is, is het meestal ook weer iets'', beet Van Empel meteen van zich af.

''Ik heb al bij al genoten'', besloot Van Empel. ''De mensen die er waren hebben mijn naam gescandeerd. Dat was mooi om te horen." De wereldkampioene komt zondag ook aan de start in Antwerpen.