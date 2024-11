Stevig prijskaartje: Erwin Vervecken geeft meer details over zijn gestolen fietsen

Drievoudig wereldkampioen veldrijden Erwin Vervecken werd het slachtoffer van een fietsdiefstal. De twee fietsen die gestolen zijn, hebben een aanzienlijke waarde.

Op Facebook deed Erwin Vervecken zondag een oproep om uit te kijken naar twee fietsen die gestolen zijn uit zijn garage. De dieven leken goed te weten waar ze naar op zoek waren, want maakten een stevige buit.

"We praten over een recent model van S-Works, een fiets van amper 4 maanden oud met een winkelwaarde van net geen 10.000 euro", zegt Vervecken bij Gazet van Antwerpen. De tweede fiets was niet meer zo nieuw, maar had een nieuwwaarde van zo'n 7.000 euro.

Ziet Vervecken gestolen fietsen nog terug?

De diefstal gebeurde al zo'n tiental dagen geleden, maar nu verspreidde Vervecken toch foto's van de twee gestolen fietsen. Hij hoopt dat iedereen nu zijn ogen open houdt en ze misschien ziet passeren op de cross of in een gravelwedstrijd.

Vervecken liet zijn fietsen registeren, maar acht de kans klein dat ze nog ergens gaan opduiken. Zo doken vorig jaar enkele gestolen fietsen ter waarde van 27.000 euro van veldrijder Jens Adams plots op in Rusland.

"Ik wil het de daders ook niet te gemakkelijk maken", zegt Vervecken over zijn oproep op zijn sociale media. "De gouden tipgever mag alleszins rekenen op een mooie beloning", belooft hij nog.