📷 Dieven slaan stevig toe bij drievoudig wereldkampioen Erwin Vervecken

Drievoudig wereldkampioen Erwin Vervecken is het slachtoffer geworden van een inbraak. Dat maakte Vervecken zelf bekend op zijn sociale media, waar hij ook met een oproep komt.

Met een bericht op Facebook maakte Erwin Vervecken bekend dat er bij hem thuis is ingebroken. Dieven gingen aan de haal met twee fietsen. Het gaat om een S-Works van Specialized en een Canyon.

"ATTENTION ALERT: Deze twee fietsen werden onlangs bij ons thuis uit de garage gestolen. Kom je ze tegen op een cross of gravel wedstrijd in de volgende weken of maanden, graag dan een seintje", schrijft Vervecken.

"De gouden tipgever krijgt een mooie beloning", belooft de drievoudige wereldkampioen veldrijden. Vervecken werd wereldkampioen in 2001 in Tabor, in 2006 in Zeddam en in 2007 in het West-Vlaamse Hooglede.

Na zijn actieve carrière in het veld ging Vervecken onder meer aan de slag bij evenementenorganisator Golazo, dat onder meer de X2O Badkamers Trofee organiseert. Vervecken is dan ook nog vaak terug te vinden in het veld.