Kan Iserbyt dit jaar Van Aert en Van der Poel uitdagen? Belgisch kampioen is duidelijk

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert en Mathieu van der Poel worden binnenkort opnieuw in het veld verwacht. Zal Belgisch kampioen Eli Iserbyt hen het vuur aan de schenen proberen te leggen?

Eli Iserbyt won afgelopen weekend in Kortrijk en Antwerpen en zit zo aan drie zeges dit jaar. De Belgische kampioen had eerder ook al in Heerderstrand gewonnen. Goed voor het vertrouwen en de ploeg.

Want (eind) december worden Wout van Aert en/of Mathieu van der Poel opnieuw in het veld verwacht. Het niveauverschil met de andere crossers was de voorbije jaren altijd duidelijk. Verwacht Eli Iserbyt dit seizoen iets anders?

Iserbyt over terugkeer Van der Poel en Van Aert

"Ik denk dat we ons niet mogen miskijken op het niveau van Mathieu en Wout, dat hoger ligt dan de wedstrijden nu. Ieder jaar denk ik dat het misschien eens zal lukken, maar na twee minuten in het wiel denk ik al: 'Laat maar, het is voor volgend jaar'", lacht Iserbyt bij Kop over Kop.

Vorig seizoen won Van der Poel maar liefst dertien van zijn veertien crossen, Van Aert won drie keer. Voor de andere crossers was het wachten tot Van Aert en Van der Poel niet meer aan de start staan om nog eens te winnen.

Hoe het programma van Van der Poel en Van Aert er dit seizoen zal uitzien, is nog niet duidelijk. Wellicht zal het opnieuw eind december zijn, maar zekerheid is daar nog niet over.